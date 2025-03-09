На Западе не верят в то, что Украина продержится еще одну зиму без помощи США

Украина в условиях нехватки боеприпасов и приостановки помощи со стороны США вряд ли переживет еще одну «военную зиму». Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил военный эксперт, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади.

По словам аналитика, американцы по-прежнему предоставляют ВСУ данные для противоракетной обороны, однако Украина была вынуждена еще до того, как помощь была заморожена, нормировать боеприпасы.

«В таком случае маловероятно, что страна выстоит еще одну военную зиму», — подчеркнул он.

4 марта американская администрация объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

В начале марта Financial Times и целый ряд других западных изданий написали о том, что Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные якобы перестанут и британцы. На Украине это отрицали и говорили, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями.

Ранее в России оценили значимость американских разведданных для ВСУ.