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В Великобритании назвали Зеленского препятствием для мира на Украине

Times: Зеленский является препятствием к миру на Украине
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Christophe Ena/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский является препятствием для мира на Украине. Об этом заявил неназванный британский министр в беседе с обозревателем газеты The Times Марком Урбаном.

«В то время как украинский лидер пытается заручиться поддержкой США, некоторые опасаются, что любые значимые переговоры с Россией могут быть отменены, пока он находится на своем посту», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает обозреватель издания, один из британских министров заявил, что Зеленский мешает миру. «Прошлой осенью британский министр назвал Зеленского «препятствием на пути к миру»», — подчеркнул Урбан.

Проблема в том, что Зеленский отказывался от дипломатического взаимодействия с Россией, сказал неназванный министр Урбану.

24 февраля президент России Владимир Путин говорил, что президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. По словам российского лидера, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, на что готов Зеленский ради сохранения власти.

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Переговоры о мире на Украине
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