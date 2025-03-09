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Эксперт раскрыл, почему Макрон сказал о российской угрозе и вспомнил о ядерном оружии

Аналитик Сушенцов: ядерная риторика Макрона обусловлена поражением Украины
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Justin Tallis/Reuters

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике для Европы, который может обеспечить Париж, обусловлено неминуемым поражением Украины. Об этом в беседе с ТАСС рассказал декан факультета международных отношений МГИМО МИД России и член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

«Произошедшее (речь Макрона. – прим. ред.) стоит трактовать как сигнал большого замешательства и отсутствия очевидных ответов на вопрос, как Франции и Европе вести себя в условиях, когда их украинский проект терпит крах, а США выходят из этого проекта», — подчеркнул он.

По словам аналитика, Франция — единственная страна Евросоюза, которая обладает ядерным оружием. Париж имеет относительно крупную армию, однако в самостоятельном качестве Франция давно утратила способность определять повестку дня в других регионах, считает Сушенцов.

5 марта Макрон выступил с обращением к согражданам. Глава государства заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву избранного канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

В ходе своего выступления Макрон также обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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