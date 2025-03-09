Украинский лидер Владимир Зеленский потерпит поражение на выборах главы государства, если они состоятся. Такое заявление в ходе беседы с журналистами РИА Новости сделал депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага.

Он предположил, что Зеленский не спешит начинать переговоры по урегулированию конфликта, так как боится проиграть на президентских выборах.

«У него нет поддержки. И [президент США] Дональд Трамп очень верно сказал, что он диктатор. У него нет легитимности, у него нет мандата», — подчеркнул законодатель.

Как сказал Блага, большинство стран — членов Европейского союза (ЕС) никак не отреагировали на отмену выборов главы государства на Украине. В то же время они активно критиковали итоги выборов в Грузии.

При этом, по мнению парламентария, Зеленский уже «закончился как политик». В связи с этим депутат ЕП назвал вопросом времени уход украинского лидера в отставку.

25 февраля президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что глава соседнего государства уклоняется от начала мирных переговоров, так как не хочет лишиться своего поста. Российский лидер пояснил, что возобновление диалога с Москвой может потребовать от Киева отмены военного положения. Тогда властям страны придется провести выборы, которые должны были состояться еще в марте 2024 года.

Ранее бывший премьер-министр Украины рассказал, на что готов пойти Зеленский ради сохранения власти.