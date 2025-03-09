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Стало известно о росте потерь Украины на фоне приостановки помощи от США

The Time: потери Украины резко выросли после отказа США делиться разведданными
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Reuters

Потери украинских войск в Курской области резко выросли после того, как Вашингтон перестал снабжать Киев разведывательными данными. Об этом сообщила газета The Time со ссылкой на высокопоставленного офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пожелал остаться анонимным.

Он рассказал, что украинские бойцы начали сталкиваться с трудностями из-за приостановки помощи со стороны США. В частности, их возможности по нанесению дальних и средних ударов по объектам в РФ оказались ограничены.

Как выяснили журналисты, на этом фоне моральный дух в рядах ВСУ существенно упал. «Отступление американцев» привело к тому, что теперь украинские солдаты не могут использовать некоторые из своих лучших систем вооружения на поле боя.

4 марта американская администрация объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

Позже стало известно, что Вашингтон прекратил снабжать украинские войска разведывательными данными. В том числе аэрокосмическая компания Maxar Technologies лишила Киев доступа к своим спутниковым снимкам.

Ранее в РФ оценили значимость американских разведывательных данных для Украины.

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