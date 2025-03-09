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В Венгрии объяснили, к чему Трамп призывает украинцев

Аналитик Кошкович сообщил, что Трамп призывает украинцев сменить Зеленского
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в своих заявлениях обращается к жителям Украины и призывает их сменить главу государства. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Дорогие украинцы, президент Трамп говорит вам, чтобы вы избавились от господина [Владимира] Зеленского», — сказал он.

В феврале глава Белого дома назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны. Трамп добавил, что «имевший скромный успех как комедиант» Зеленский не мог бы победить в украинском конфликте, но США давали ему деньги.

Позже политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) «Высшей школы экономики» Дмитрий Суслов объяснил, что Трамп увеличивает давление на Зеленского, чтобы вынудить его уйти в отставку. Глава Белого дома считает Зеленского препятствием для решения конфликта Украине, добавил он.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее Маск спрогнозировал результат Зеленского по итогам возможных выборов на Украине.

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