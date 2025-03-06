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Маск спрогнозировал результат Зеленского по итогам возможных выборов на Украине

Маск сообщил, что Зеленский проиграет выборы на Украине с большим отрывом
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проиграет возможные выборы главы государства «с большим отрывом». Об этом сообщил глава департамента государственной эффективности США (DOGE), миллиардер Илон Маск в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Зеленский бы проиграл с большим отрывом», — спрогнозировал он.

Маск подчеркнул, что Украине нужно провести выборы.

6 марта газета Politico сообщила, что члены команды президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Петра Порошенко, на которых обсуждали возможность проведения на Украине президентских выборов.

Источники украинского издания «Страна» подтвердили эти контакты, при этом заявив, что «американцы общаются со всеми». В том числе с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, «который, по рейтингам, может победить Зеленского», а также главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее Зеленский рассказал, в каком случае пройдут выборы на Украине.

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