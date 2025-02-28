В США клерки и чиновники называют сотрудников Илона Маска «масквичами»

Работников Департамента государственной эффективности (DOGE) США, который возглавляет Илон Маск, сотрудники государственных ведомств называют «масквичами». Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Речь идет о сотрудниках Управления кадров США, работу которых проверяет ведомство Маска. В частности, программисты DOGE получили доступ к компьютерным системам этого управления и изучают массив информации обо всех федеральных служащих.

«Внутри управления кадровые сотрудники смотрят на программистов DOGE со страхом и подозрением. Некоторые заявили, что считают, что за ними шпионят, и выбирают выражения, находясь на рабочем месте. Некоторые стали называть работников DOGE «ондатрами» и «масквичами», — говорится в тексте.

До этого миллионам госслужащих пришли электронные письма с требованием подробно описать свою работу, иначе им грозит увольнение. Приказ спровоцировал мгновенный хаос в правительстве. Сотрудникам администрации социального обеспечения и департамента здравоохранения и социальных служб было приказано выполнить требования, а несколько других агентств, включая ФБР, разрешили своим сотрудникам игнорировать их.

Управление по управлению персоналом США заявило государственным кадровым чиновникам, что сотрудники не должны чувствовать себя обязанными отвечать на электронные письма с просьбой обосновать свою работу, что подрывает ультиматум руководителя DOGE.

Ранее Маск сообщил о втором шансе для федеральных госслужащих в США.