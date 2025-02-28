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В США клерки и чиновники называют сотрудников Илона Маска «масквичами»

WSJ: работники ведомств США называют сотрудников DOGE Маска «масквичами»
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Nathan Howard/Reuters

Работников Департамента государственной эффективности (DOGE) США, который возглавляет Илон Маск, сотрудники государственных ведомств называют «масквичами». Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Речь идет о сотрудниках Управления кадров США, работу которых проверяет ведомство Маска. В частности, программисты DOGE получили доступ к компьютерным системам этого управления и изучают массив информации обо всех федеральных служащих.

«Внутри управления кадровые сотрудники смотрят на программистов DOGE со страхом и подозрением. Некоторые заявили, что считают, что за ними шпионят, и выбирают выражения, находясь на рабочем месте. Некоторые стали называть работников DOGE «ондатрами» и «масквичами», — говорится в тексте.

До этого миллионам госслужащих пришли электронные письма с требованием подробно описать свою работу, иначе им грозит увольнение. Приказ спровоцировал мгновенный хаос в правительстве. Сотрудникам администрации социального обеспечения и департамента здравоохранения и социальных служб было приказано выполнить требования, а несколько других агентств, включая ФБР, разрешили своим сотрудникам игнорировать их.

Управление по управлению персоналом США заявило государственным кадровым чиновникам, что сотрудники не должны чувствовать себя обязанными отвечать на электронные письма с просьбой обосновать свою работу, что подрывает ультиматум руководителя DOGE.

Ранее Маск сообщил о втором шансе для федеральных госслужащих в США.

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