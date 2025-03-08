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В Раде предупредили о возможности Китая обрушить фронт на Украине

Луценко: КНР может обрушить фронт ВСУ или ВС РФ, ограничив поставки деталей БПЛА
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Darley Shen/Reuters

Китайские власти могут повлиять на ход конфликта в Украине, прекратив поставки деталей для беспилотников. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил депутат Верховной Рады республики Игорь Луценко.

По его словам, порядка 80% поражений в зоне ответственности некоторых группировок производятся за счет дронов. Производством БПЛА, по словам парламентария, занимается не американская сторона.

«Для сегмента FPV-камикадзе американцы не поставляют ни винтика. Боевые части дронов производятся по хатам неподалеку от фронта. Никто не слышал и о массовом применении какого-нибудь американского РЭБ», — заявил Луценко.

Он отметил, что Китай производит детали для беспилотников, и обе стороны конфликта зависят от этой страны в контексте поставок запчастей. При ограничении продукции относительно одной из сторон конфликта китайские власти могут «обрушить фронт».

До этого японская газета Nikkei со ссылкой на источник писала, что страны «Большой семерки» (G7) намерены выпустить заявление, в котором призовут Китай «прекратить поддержку российской военной машины».

26 ноября агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз предложил ввести санкции против китайских компаний, которые, по данным Еврокомиссии, помогали России разрабатывать ударные беспилотники для атак на Украину.

Ранее Путин охарактеризовал отношениям России с Китаем.

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