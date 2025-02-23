Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Страны G7 хотят надавить на Китай из-за поддержки России

Nikkei: G7 намерена призвать Китай прекратить поддержку России
close
Claudia Greco/Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) намерены выпустить заявление, в котором призовут Китай «прекратить поддержку российской военной машины». Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на источник.

По данным источника, документ опубликуют 24 февраля. По данным издания, в нем страны объединения также осудят Северную Корею и Иран.

G7 прежде уже обвиняла Китай в поддержке России, которая выражалась в передаче товаров двойного назначения, которые «позволяют» Москве продолжать боевые действия на территории Украины.

26 ноября агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз предложил ввести санкции против китайских компаний, которые, по данным Еврокомиссии, помогали России разрабатывать ударные беспилотники для атак на Украину.

Также газета The Wall Street Journal писала, что китайские специалисты изучают, как Россия работает в вопросах борьбы с санкциями Запада.

Пекин решил подстраховаться на случай ужесточения ограничений из-за конфликта вокруг Тайваня.

Ранее Путин заявил о положительном влиянии санкций на бизнес и науку РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами