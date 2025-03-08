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Напавший на министра в Сербии оказался охранником, он задержан

В Сербии задержали мужчину, напавшего на министра культуры Селаковича
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MFA Russia/Global Look Press

В Сербии задержали мужчину, который накануне напал на министра культуры страны Николу Селаковича. Об этом сообщает портал «Вечерне новости» со ссылкой на источник.

«Как нам стало известно, задержан Милан Тавчар, участник нападения на министра Николу Селаковича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тавчар работает охранником в компании United media.

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил сообщения, что мужчина, напавший на министра культуры, задержан.

«Мы задержали негодяя», — отметил он.

Поздно вечером 7 марта Вучич сообщил, что на министра культуры страны было совершено нападение. Глава государства подчеркнул, что Селакович подвергся атаке на фоне протестов в республике. По словам министра, он подвергся атаке около 21:35 по местному времени (23:35 мск) в Братиславе. В тот момент Селакович шел от своего дома к дому родителей.

Ранее в Сербии спрогнозировали радикализацию протестов с участием студентов.

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