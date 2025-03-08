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Стали известны подробности о нападении на министра культуры Сербии

Селакович рассказал, что напавший на него мужчина выкрикивал оскорбления
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MFA Russia/Global Look Press

Мужчина, напавший на министра культуры Сербии Николу Селаковича, выкрикивал в его адрес претензии и оскорбления на политической почве. Об этом в эфире телеканала РТС рассказал сам политик.

По словам министра, он подвергся атаке около 21:35 по местному времени (23:35 мск) в Братиславе. В тот момент Селакович шел от своего дома к дому родителей.

«Человек за спиной выкрикивал, оскорблял, говорил, что всех нас — членов «Сербской прогрессивной партии» — посадит на кол, высказывал вульгарные и непристойные вещи», — вспомнил политик.

Он добавил, что в какой-то момент агрессор вплотную приблизился к нему. Тогда министр обернулся и попытался завязать разговор, но мужчина ударил его и скрылся в неизвестном направлении.

Поздно вечером 7 марта президент Сербии Александар Вучич сообщил, что на министра культуры страны было совершено нападение. Глава государства подчеркнул, что Селакович подвергся атаке на фоне протестов в республике.

Как отметил сербский лидер, своими действиями злоумышленники показали, как они на самом деле относятся к демократии в стране и людям с отличными от их взглядами. На этом фоне он призвал «сохранить мир» в государстве.

Ранее в Сербии спрогнозировали радикализацию протестов с участием студентов.

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