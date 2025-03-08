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В парламент Словакии внесут резолюцию, отвергающую санкции против РФ

Словацкая национальная партия внесет резолюцию, отвергающую санкции против РФ
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Depositphotos

Словацкая национальная партия (SNS) внесет в парламент резолюцию, которая отвергает санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

В партии отметили, что санкционная политика против РФ имеет существенное негативное влияние на экономику Словакии, ее промышленность и уровень жизни граждан.

Отмечается, что SNS предлагает в парламенте резолюцию, которой отвергает введение и дальнейшее расширение санкционных мер.

В субботу, 8 марта, словацкий премьер-министр Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» поддержал своего соратника по партии «Направление — социальная демократия», депутата Европарламента Любоша Благу, который ездил в Россию.

До этого в Словакии депутаты на засекреченном заседании комитета по обороне и безопасности обсудили законность передачи властями военной техники Украине в 2022-2023 годах. Из опубликованных данных следует, что Словакия поставила Украине вооружения на сумму почти в €700 млн.

Ранее в Госдуме похвалили Словакию.

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