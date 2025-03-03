В Словакии прошло заседание о законности военной помощи Украине

В Словакии депутаты на засекреченном заседании комитета по обороне и безопасности обсудили законность передачи властями военной техники Украине в 2022-2023 годах. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар, пишет РИА Новости.

«Сформирована следственная группа, и она занимается теми выводами, которые сделало Высшее контрольное управление в контексте переданного Украине имущества и которые могут вести к уголовным делам», — сказал он.

Из опубликованных данных следует, что Словакия поставила Украине вооружения на сумму почти в €700 млн. Из-за поставок Братислава сама осталась без систем ПВО.

25 февраля Словацкая национальная партия (SNS) потребовала у премьер-министра республики Роберта Фицо организовать проверку голосования представителя страны на Генеральной ассамблее ООН за антироссийскую резолюцию по Украине. SNS также призвала Фицо «немедленно принести извинения» за поддержку резолюции со стороны Словакии.

Ранее в Словакии возразили стратегии Евросоюза «мир посредством силы» по Украине.