В Госдуме похвалили Словакию за прозрение

Словакия стала одной из первых прозревших стран, принадлежащих к европейских цивилизациям. Об этом на встрече с депутатом Европейского парламента от Словакии Любошем Благой заявил депутат Государственной думы России, глава комитета по международной политике Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Мы можем новые форматы создавать в рамках межпарламентского взаимодействия, проводить интересные конференции, семинары... Европейская цивилизация прозревает, приходит к своим истинным многовековым ценностям, здравому смыслу и Словакия здесь один из форвардов», — заявил Слуцкий в ходе диалога с Благим.

Парламентарии признали, что многие словацкии политики до сих пор ведут себя осторожно по отношению к России — по инерции с 2022 года. При этом Слуцкий отметил, что у России и Словакии впереди много совместных инфраструктурных и культурных проектов.

В декабре в МИД России заявили, что достаточных оснований для исключения Венгрии и Словакии из списка недружественных государств нет. В министерстве отметили, что несмотря на желание этих стран сохранить сотрудничество в некоторых сферах, они не перестанут считаться недружественными.

Ранее в Кремле рассказали, по какому принципу страны включаются в список недружественных.