Премьер Словакии признался, что считает Путина «видным государственником»

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» поддержал своего соратника по партии «Направление — социальная демократия», депутата Европарламента Любоша Благу, который ездил в Россию.

Премьер напомнил, что сам встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Кого я должен укорять? Я считаю, конечно, российского президента видным государственником. И что я должен сейчас укорять кого-то за встречи с российскими представителями?» — задался вопросом Фицо.

Он добавил, что для решения конфликта на Украине нужен диалог.

Во время этой же передачи словацкий политик заступился и за своего соратника Эрика Калиняка, который 6 марта сказал в интервью изданию Interez, что Россия, заняв Киев, стала бы более надежным соседом, чем Украина. Так он ответил на вопрос журналиста о том, что означало бы для Словакии нахождение «русских в Киеве».

Ранее Фицо одной фразой оценил атмосферу на саммите ЕС по Украине.