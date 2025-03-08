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Профессор из Финляндии призвал ВС РФ разбить ВСУ

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал ВС РФ разбить ВСУ
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен написал на своей странице в социальной сети X, что российским Вооруженным силам нужно поскорее разбить Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил заявил, что Вашингтон может ввести полномасштабные санкции против РФ до урегулирования конфликта.

«Что ж, тогда России нужно поскорее разгромить ВСУ. Уважаемый Дональд Трамп, у вас от нуля до очень малого количества рычагов влияния», — написал Малинен.

Он призвал Трампа «не переигрывать».

До этого Малинен заявлял, что без мирных переговоров с Россией Вооруженным силам Украины придется капитулировать. 4 марта в Белом доме подтвердили приостановку военной помощи Киеву. Такое решение было принято после поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, которая закончилась тем, что украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

Ранее Песков ответил на заявления США об остановке военной помощи Украине.

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