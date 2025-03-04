Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии назвали условие для достижения мира на Украине

Профессор Малинен допустил капитуляцию ВСУ для решения украинского конфликта
close
Evgeniy Maloletka/AP

Без мирных переговоров с Россией Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется капитулировать. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.

«‎Если (преступник) Зеленский не уйдет в отставку и не позволит кому-то другому вести переговоры о мире с Россией, безоговорочная капитуляция ВСУ — единственный путь к устойчивому миру в Украине»‎, — написал профессор.

4 марта в Белом доме подтвердили приостановку военной помощи Киеву. Такое решение было принято после поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, которая закончилась тем, что украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

После стало известно, что на Украине хотят провести аудит поставок военного вооружения на фоне отказа от помощи со стороны США. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул важность проверки того, что есть у украинской армии: что необходимо попросить у европейских партнеров, что надо заменить. При этом он рассчитывает на переговоры с американскими властями на тему возобновления помощи.

Ранее Песков ответил на заявления США об остановке военной помощи Украине.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами