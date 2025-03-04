Без мирных переговоров с Россией Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется капитулировать. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.

«‎Если (преступник) Зеленский не уйдет в отставку и не позволит кому-то другому вести переговоры о мире с Россией, безоговорочная капитуляция ВСУ — единственный путь к устойчивому миру в Украине»‎, — написал профессор.

4 марта в Белом доме подтвердили приостановку военной помощи Киеву. Такое решение было принято после поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, которая закончилась тем, что украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

После стало известно, что на Украине хотят провести аудит поставок военного вооружения на фоне отказа от помощи со стороны США. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул важность проверки того, что есть у украинской армии: что необходимо попросить у европейских партнеров, что надо заменить. При этом он рассчитывает на переговоры с американскими властями на тему возобновления помощи.

Ранее Песков ответил на заявления США об остановке военной помощи Украине.