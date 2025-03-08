Слова командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексея Неижпапы о планах ударить по Крымскому мосту являются агонией киевского режима и попыткой отвлечь внимание украинцев от провалов армии на фронте. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.

По его словам, украинские власти не скрывают намерений продолжать террористические действия в отношении гражданских объектов на территории России.

«Эти угрозы мы традиционно фиксируем в преддверии туристического сезона», — добавил парламентарий.

Накануне в интервью Guardian Неижпапа выразил уверенность в том, что ВСУ удастся разрушить Крымский мост. Он отметил, что Украина готовится к третьей операции с этой целью, и напомнил поговорку: «Бог любит троицу».

Заместитель председателя общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал слова главы ВМС Украины терроризмом и показателем агонии киевского режима. По его словам, Неижпапа демонстрирует миру свою «гнилую и террористическую суть», когда угрожает разрушить гражданский объект. Чегринец назвал украинского командующего военным преступником и добавил, что он ответит за свои злодейства перед трибуналом.

Ранее Захарова предположила, что Украина скоро «обретет мощи» своего главкома ВМС.