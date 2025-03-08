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В Сирии закрыли дороги, ведущие к Средиземному морю

SANA: МО Сирии и силовики объявили о закрытии дорог, ведущих к западу страны
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Firas Makdesi/Reuters

Министерство обороны и силы безопасности Сирии объявили о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть страны — к Средиземному морю, где ранее возникли вооруженные столкновения. Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что соответствующая мера установлена для выявления и пресечения нарушений и постепенного восстановления стабильности в регионе.

Кроме того, минобороны Сирии сформировало комиссию для фиксации нарушений и привлечения к военному суду тех, кто нарушил приказы военного командования в ходе операции в Латакии и Тартусе.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ укрыли на своей базе спасающихся от расправы сирийцев.

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