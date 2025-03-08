Удар российских войск по западу Украины назвали самым масштабным за месяц

«Военное обозрение»: удар РФ по западу Украины стал самым масштабным за месяц

Вооруженные силы России в ночь на 7 марта нанесли удары по целям на западе Украины, эта атака стала самой интенсивной за последний месяц. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

По данным издания, множество взрывов произошло в Тернополе и Ивано-Франковске. Также серия «прилетов» была зафиксирована в Черновицкой области Украины. Этот регион, по данным военных корреспондентов, с февраля 2022 года подвергся наименьшему количеству атак.

«Военное обозрение» отмечает, что удары пришлись на склады с оружием и боеприпасами, объекты энергетической инфраструктуры, а также предприятия, которые обеспечивают Вооруженные силы Украины (ВСУ), и места расположения тыловых штабов ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, взрывы произошли в Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заметили новое условие Путина на переговорах по Украине.