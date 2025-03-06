Залужный раскрыл главный фактор безопасности Европы

Бывший главком ВСУ и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный считает, что сегодня Украина защищает не только восточный фланг НАТО, но и границу Европы, которая может стать линией столкновения с Россией. Его слова приводит «Украинская правда».

По его словам, новая архитектура европейской безопасности невозможна без Украины. У Киева «пока нет» ядерного оружия, поэтому за свободу приходится «платить собственной кровью», указал он.

Залужный считает, что «существование независимой Украины сегодня – едва ли не самый главный фактор безопасности Европы». Республика должна сохранить свою субъектность в отношении с глобальными игроками, а поэтому нужно отстаивать территориальную целостность и не быть разменной монетой, искать баланс в отношениях с США, Европой и Китаем, а также повышать международное доверие к Киеву, заявил экс-главком ВСУ.

До этого издание Asia Times писало, что решения президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Киеву и прекратить предоставлять разведданные угрожают выживанию Украины.

Ранее Стармер призвал не ждать мирного соглашения и поставлять Украине оружие.