На Западе раскрыли, как Россия воспользовалась прекращением помощи Украине от США

ISW: ВС РФ усиливают наступление и удары по Украине после остановки помощи от США

После прекращения военной помощи Украине со стороны США ВС РФ начали усиливать наступление на поле боя, а также увеличили мощность комбинированных ударов ракетами и дронами ради истощения систем ПВО. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

По мнению авторов, Россия воспользуется приостановкой военной помощи, «чтобы активизировать свою кампанию по нанесению ударов с большого расстояния и истощить ракетный запас украинской ПВО».

Кроме того, говорится в тексте, российские войска продолжают усиливать наступательные операции на отдельных участках фронта. Авторы утверждают, что ВС РФ пытаются извлечь выгоду из любых быстрых и долгосрочных последствий прекращения помощи Украине со стороны США на поле боя.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России в ночь на 7 марта нанесли удары по целям на западе Украины, эта атака стала самой интенсивной за последний месяц. Множество взрывов произошло в Тернополе и Ивано-Франковске. Также серия «прилетов» была зафиксирована в Черновицкой области Украины. Этот регион, по данным военных корреспондентов, с февраля 2022 года подвергся наименьшему количеству атак.

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