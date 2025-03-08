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В Британии недовольны сигналами, которые Трамп посылает Путину

Экс-глава МО Британии Уоллес: Трамп посылает неверные сигналы Путину
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Global Look Press

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что президент США Дональд Трамп посылает неверные сигналы российскому лидеру Владимиру Путину. Его слова приводит «Би-би-си».

«Я думаю, что самое печальное в том, что мы сейчас наблюдаем из Белого дома, – это то, что месседжи абсолютно неправильные. Сигналы, которые идут от Дональда Трампа, выглядят как: «Я буду травить Украину и дам надежду России», – сказал Уоллес.

По его словам, это не те сигналы, которые следует посылать России. Москву нужно оттеснить или «заставить Путина подумать, что ему лучше сесть за стол переговоров», утверждает экс-министр.

Накануне президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений во время сегодняшнего брифинга в Белом доме, касающихся урегулирования украинского конфликта и американо-российских отношений. В частности, он отметил, что «дела с Россией идут очень хорошо», а вот с Украиной ему «сложно». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме указали на нежелание Европы заканчивать конфликт на Украине.

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