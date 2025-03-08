Президент Южной Кореи покинул следственный изолятор

Президент Республики Корея Юн Сок Ель покинул Сеульский следственный изолятор, где он содержался по уголовному делу о мятеже против конституционного строя. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Юн по-прежнему отстранен от исполнения своих обязанностей. Более того, обвинения с него не сняты. Уголовное дело рассматривается отдельно от процесса по его делу об импичменте.

В ближайшие дни Конституционный суд страны должен принять решение об отстранении или восстановлении в должности президента.

До этого Юн в Конституционном суде принес извинения жителям страны за «путаницу и неудобства», вызванные его предложением о введении военного положения.

Юн Сок Еля арестовали 15 января по делу о мятеже. Это беспрецедентный случай в истории Южной Кореи, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

Ранее сообщалось, что Южная Корея смягчит санкции против России.