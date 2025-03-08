Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Южной Кореи покинул следственный изолятор

Yonhap: президент Южной Кореи Юн Сок Ель покинул следственный изолятор
close
Ints Kalnins/Reuters

Президент Республики Корея Юн Сок Ель покинул Сеульский следственный изолятор, где он содержался по уголовному делу о мятеже против конституционного строя. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Юн по-прежнему отстранен от исполнения своих обязанностей. Более того, обвинения с него не сняты. Уголовное дело рассматривается отдельно от процесса по его делу об импичменте.

В ближайшие дни Конституционный суд страны должен принять решение об отстранении или восстановлении в должности президента.

До этого Юн в Конституционном суде принес извинения жителям страны за «путаницу и неудобства», вызванные его предложением о введении военного положения.

Юн Сок Еля арестовали 15 января по делу о мятеже. Это беспрецедентный случай в истории Южной Кореи, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

Ранее сообщалось, что Южная Корея смягчит санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами