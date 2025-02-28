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Южная Корея смягчит санкции против России

Южная Корея ослабит контроль за поставками медтехники в Россию и Белоруссию
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Depositphotos

Южная Корея с пятницы вводит послабления в экспортном контроле за поставками медицинского оборудования в Россию и Белоруссию. Об этом пишет РИА Новости.

О планах ослабить санкции министерство промышленности, торговли и ресурсов Республики Корея сообщило в понедельник.

Освобождение поставщиков медицинского оборудования от необходимости получения индивидуальных разрешений было принято в исключительном порядке с учетом «сложностей, заявлявшихся в последнее время компаниями-экспортерами».

Власти Кореи решили упростить ввоз в Россию и Белоруссию оборудования, «выполняющего гуманитарную функцию».

6 февраля МИД Республики сообщил, что Сеул продолжает общение с Китаем и Россией, наряду с США, после того, как к власти в Соединенных Штатах пришел Дональд Трамп.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подчеркнул, что к возможной перспективе возвращения в Россию западных компаний нужно относиться с осторожностью, чтобы не потерять приобретенный потенциал.

Ранее Южная Корея ввела санкции против физлиц и организаций из России.

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