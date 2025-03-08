Do Rzeczy: у Европы нет средств, которые позволят ей воевать на равных с Россией

У Европы нет средств и сил, которые позволят ей вступить в прямое столкновение с Россией на равных, такая возможность есть только у США. Об этом пишет портал Do Rzeczy.

«У Европы нет средств, которые позволили бы ей вступить в войну с Россией на равных условиях. Единственный игрок, обладающий такой возможностью, — это Соединенные Штаты. Дональд Трамп уже заявил, что не хочет в этом участвовать», — говорится в тексте.

По мнению авторов, агрессивная риторика лидеров ЕС и намерение отправить войска на Украину может быть связана с планом по втягиванию Соединенных Штатов в войну с Россией. Журналисты затруднились найти другое объяснение, поскольку «надо быть идиотом, чтобы не знать, что Европа не способна провести такую военную операцию».

«Америка может защитить себя без НАТО, но НАТО не может защитить себя без Соединенных Штатов. Лидеры европейских стран — это секта, которая полна решимости разрушить Европу», — говорится в материале.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что если Соединенные Штаты и Украина заключат соглашение по добыче полезных ископаемых, то миротворческая миссия ЕС на территории республики вряд ли потребуется.

Ранее Риттер рассказал, как страны НАТО используют США для продолжения конфликта на Украине.