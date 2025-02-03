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Орбан назвал условие, при котором Украина станет «Афганистаном Евросоюза»

Премьер Орбан: без переговоров Украина станет Афганистаном от Евросоюза
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Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к переговорам по урегулированию конфликта Москвы и Киева, предупредив, что без них Украина рискует стать Афганистаном от Евросоюза. Его слова приводит Neue Zürcher Zeitung.

Он счел большой ошибкой, что в феврале 2022 года Запад активно включился в помощь Украине. По его словам, нужно было немедленно изолировать конфликт и начать переговоры, поскольку победа Киева невозможна. Единственный способ помочь республике сегодня – добиться мира, считает премьер Венгрии.

«Но нам сейчас нужна дипломатия. Европейцы считают, что неправильно вести переговоры. Это абсурд! Это то, что вы должны делать на войне! В противном случае она будет продолжаться на уничтожение, и Украина станет Афганистаном Европейского союза» – заявил Орбан.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина «как никогда» близка к миру. Он добавил, что республике удалось защитить свою независимость, но она понесла «огромные потери». В конце поста политик призвал сделать все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев.

Ранее в Совфеде отвергли план Трампа по урегулированию на Украине.

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