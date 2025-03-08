Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп преподнес России «подарок», которого она была лишена во время холодной войны и последние десятилетия, отвернувшись от Европы. Об этом пишет газета The New York Times.

По мнению автора, Европа находится в «эмоциональном шоке» от развития событий и сталкивается с новой эрой. В материале отмечается, что пока неизвестно, насколько далеко президент Трамп зайдет в своих отношениях с Россией, отказываясь от традиционных союзников, но единый Запад находится под угрозой.

«На протяжении десятилетий основной целью Советского Союза было «отделение» Соединенных Штатов от Европы. Отделение, как это называлось, должно было разрушить западный альянс, который не давал советским танкам катиться по прусским равнинам. Теперь, всего за несколько недель, президент Трамп преподнес Москве подарок, которого она была лишена во время холодной войны и после нее», — говорится в тексте.

Сегодня США отвернулись от своих союзников и повернулись к президенту России Владимиру Путину, констатирует газета. «Охваченная чувством покинутости, встревоженная колоссальной задачей перевооружения, стоящей перед ней, ошеломленная переворотом американской идеологии, Европа оказалась в дрейфе», пишет NYT.

Сегодня нет единого Запада, но есть Европа, Россия, Китай и США по отдельности, приходят к выводу авторы материала.

Ранее Зеленского уличили в попытке использовать Европу и НАТО против США.