США больше не видят в Украине партнера, которому можно доверять. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его оценкам, терпение Белого дома в отношении Киева «на исходе».

Аналитик утверждает, что Владимир Зеленский нарушил договоренности с Соединенными Штатами, тем самым заставив усомниться в своей надежности. В связи с этим «совершенно ясно», что США не видят в Украине партнера, достойного доверия, констатировал Дэвис.

4 марта Белый дом объявил о приостановке военной помощи Украине. Такое решение было принято после конфликта Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

6 марта президент Украины во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности его страны к «справедливому миру». Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее в офисе Зеленского отвергли возможность диалога с Россией.