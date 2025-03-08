Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполковник указал на важную деталь в изменении отношения США к Украине

Подполковник Дэвис: США перестали видеть в Украине достойного доверия партнера
close
Mariam Zuhaib/AP

США больше не видят в Украине партнера, которому можно доверять. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его оценкам, терпение Белого дома в отношении Киева «на исходе».

Аналитик утверждает, что Владимир Зеленский нарушил договоренности с Соединенными Штатами, тем самым заставив усомниться в своей надежности. В связи с этим «совершенно ясно», что США не видят в Украине партнера, достойного доверия, констатировал Дэвис.

4 марта Белый дом объявил о приостановке военной помощи Украине. Такое решение было принято после конфликта Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

6 марта президент Украины во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности его страны к «справедливому миру». Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее в офисе Зеленского отвергли возможность диалога с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами