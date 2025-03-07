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В офисе Зеленского отвергли возможность диалога с Россией

Советник Подоляк: с Россией невозможно договариваться, Киев не капитулирует
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Efrem Lukatsky/AP

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с Россией «невозможно ни о чем договариваться», а Москва якобы «требует капитуляции», которую невозможно принять. Его слова приводит журнал Le Point.

По его словам, у Украины нет альтернативы, кроме продолжения боевых действий, даже без помощи Соединенных Штатов.

«С Россией невозможно ни о чем договориться. Она ставит условия, подразумевающие капитуляцию. Он требует капитуляции, которую мы не можем принять. Это превратило бы Украину в сателлита России», — сказал Подоляк.

До этого президент Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с президентом США во время их встречи в Белом доме. Украинский президент подчеркнул свою готовность сотрудничать под сильным руководством Америки для достижения мира.

Политик также заявил, что первым этапом мог бы стать масштабный обмен пленными с перемирием в воздушном пространстве и на море. Украина готова пойти на эти условия, если Россия сделает то же самое, указал Зеленский.

Ранее в офисе Зеленского раскрыли, сколько США потратили на Украину.

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