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Экс-директор ЦРУ обвинил Трампа в шантаже Украины

Экс-директор ЦРУ Бреннан: Киев ждут катастрофические последствия без помощи США
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Brian Snyder/Reuters

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, комментируя приостановку помощи Украине от США, обвинил американского лидера Дональда Трампа в шантаже Киева и заявил, что республику ждут катастрофические последствия при сохранении этих мер в дальнейшем. Его слова приводит The Huffington Post .

Он подчеркнул, что этот «совершенно беспрецедентный» шаг может иметь «разрушительные последствия» для Киева.

«Я никогда не видел ничего подобного за свой почти 35-летний опыт... когда разведка США была остановлена в политических целях, чтобы попытаться заставить такого партнера, как Украина, исполнять пожелания администрации… Я думаю, что это может иметь катастрофические последствия на поле боя, если это останется в силе в течение длительного времени», – заявил Бреннан.

По его словам, Трамп использует приостановку помощи как «тактику давления» для выполнения требований.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

Кроме того, Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными. По настоянию Вашингтона поставлять Киеву информацию перестали и британцы.

Ранее в Госдуме оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия.

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