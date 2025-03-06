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Стало известно, сколько потратят российские мужчины на подарки коллегам к 8 Марта

RT: большинство мужчин в РФ собирают на подарки к 8 Марта от 400 рублей
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Shutterstock/Gustova Svetlana

Абсолютное большинство российских коллективов планируют поздравлять женщин с 8 Марта – об этом сообщили представители 98% компаний, принявших участие в опросе. Почти в половине случаев (48%) подарки и цветы приобретаются мужчинами, цитирует RT результаты исследования.

В основном мужчины собирают на подарки дамам суммы более 400 рублей (62%). Еще 15% сотрудников скидываются по 300-400 рублей, 10% по 200-300 рублей, а до 200 рублей сдают менее 2% работников. В каждом втором коллективе женщинам обязательно дарят на 8 Марта цветы, причем чаще всего – тюльпаны (70%). Второе место заняли розы (34%), хризантемы (12%). Еще 35% коллективов планируют приобрести подарочные сертификаты в салоны и магазины, а 7% — сладости.

Самыми необычными подарками, которые мужчины будут дарить коллегам, стали дубайский шоколад, букеты из клубники, поход на картинг, а также наклейки с фотографиями сотрудниц.

Исследование сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» подготовлено на основе опроса 2 250 мужчин из всех федеральных округов России из числа работающего населения.

До этого специалисты выяснили, что хорошими подарками на 8 Марта российские женщины считают деньги (54%), цветы и конфеты (38%), парфюм и косметику (30%), а среди самых неуместных — сувениры и нижнее белье. Мужчины же чаще всего дарят женщинам цветы (64%) и теплые слова (38%).

Ранее эксперт объяснила, как понять, какой подарок хочет женщина на 8 Марта.

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