Глава Минобороны поздравил женщин с 8 Марта

Министр обороны России Андрей Белоусов во время выступления в Центральном академическом театре Российской Армии поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что современную российскую армию невозможно представить без женщин.

«Это военные медики, связисты, геодезисты, снайперы, психологи, операторы беспилотных летательных аппаратов», — сказал Белоусов.

Министр выразил благодарность им и их матерям.

«И хочу только одно сказать – будьте счастливы и улыбайтесь. Потому что когда женщина улыбается, как известно, мир становится лучше», — добавил Белоусов.

До этого депутат Псковской городской думы Алеся Михачева рассказала «Газете.Ru», что ей подарили пневматический пистолет в преддверии 8 Марта, с ним она будет заниматься практической стрельбой. 7 марта Михачева опубликовала в своем Telegram-канале серию фотографий с пистолетом и букетом тюльпанов, на одном из снимков она направляет пистолет в камеру.

Ранее стало известно, сколько потратят российские мужчины на подарки коллегам к 8 Марта.