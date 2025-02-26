Вице-премьер Сербии заявил о происходящей в стране попытке государственного переворота

В Сербии пытаются провести государственный переворот, заявил вице-премьер страны Александр Вулин. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая перед студентами МГИМО, Вулин отметил, что в Сербии происходит попытка противников Москвы и Белграда организовать очередную цветную революцию и устроить государственный переворот. Он подчеркнул, что правительство страны справится с проблемой, так как большая часть народа его поддерживает.

Вулин указал, что государственный переворот состоит из четырех этапов. Во время первого начинаются антиправительственные протесты. На втором — отрицаются какие-либо позитивные тенденции в обществе. На третьем этапе, которого как раз достигла Сербия, происходит программирование лидеров. Заключительной же стадией являются массовые протесты и «лихорадочный поиск» инцидента, конфликта, насилия, после которого уже ничего в стране не может остаться прежним.

22 февраля министр по вопросам международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии Ненад Попович заявил, что почти все жители Сербии с любовью относятся к России, сербы искренне переживают за те международно-политические и внутриполитические проблемы, с которыми сталкивается РФ.

Шойгу пообещал Сербии помочь с сохранением стабильности.