В Раде признали, что жалеют об отказе от предложения Лукашенко сесть за стол переговоров

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что увеличение числа участников мирных переговоров усложнит процесс и повысит затраты для Украины. Об этом он написал в своём Telegram-канале, выразив сожаление, что Киев ранее отклонил инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о начале диалога.

«Сейчас Украина оказалась в ситуации, где каждая страна пытается преследовать свои интересы, независимо от их обоснованности. Чем больше сторон вовлечено, тем выше цена для нас», — подчеркнул Дмитрук.

Речь идет о предложении Лукашенко, сделанном в 2022 году, о проведении переговоров на территории Белоруссии. Украинский президент Владимир Зеленский ввел запрет на переговоры с Москвой на законодательном уровне.

Летом 2024 года Лукашенко заявил, что Украина будет уничтожена, если не сядет за стол переговоров с Россией.

В ноябре Лукашенко говорил, что Россия и Украина должны провести переговоры в Белоруссии, поскольку «никакие америкосы, никакие европейцы» не помогут договориться трем славянским народам. Белорусский лидер захотел, чтобы интересы его страны учитывались при достижении договоренностей по Украине.

Ранее Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию.