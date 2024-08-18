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Лукашенко предупредил Украину о последствиях в случае отказа от переговоров с Россией

Лукашенко: Украина будет уничтожена, если не сесть за стол переговоров

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с телеканалом «Россия 1» заявил, что Украина будет уничтожена, если не сядет за стол переговоров с Россией.

По словам белорусского лидера, Киеву и Москве нужно начать переговоры для завершения конфликта. Иначе эскалация закончится уничтожением Украины, заключил он.

Лукашенко также заявил, что уклонисты из Украины бегут на Запад через территорию республики.

До этого он рассказал, что Украина подвела к границе со страной более 120 тыс. солдат. Президент подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут попасть на территорию Белоруссии только с очень большими потерями, так как граница заминирована «как никогда».

10 августа Лукашенко сообщал об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. По его словам, перехват был произведен средствами ПВО страны на высоте 1,5 км. Белорусский лидер отметил, что сбитые дроны, предположительно, были ударными беспилотниками ВСУ.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.

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