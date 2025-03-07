Трамп заявил о «буме» в промышленности США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация прекратила «коллапс производства», начавшийся при бывшем главе государства Джо Байдене. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе разговора с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил, что США не только остановили обвал производства, но и начали его быстро восстанавливать. По его словам, в феврале появилось 10 тысяч новых рабочих мест в промышленности.

Трамп добавил, что компании видят изменения и начинают расширяться, а производственные индексы подтверждают, что США вступили в новый промышленный подъем.

5 марта Трамп заявил о намерении сократить налоги и полностью списать расходы обрабатывающей промышленности. По словам американского лидера, его администрация планирует сократить налоги на внутреннее производство и на всю обрабатывающую промышленность США.

До этого Трамп анонсировал историческое решение по добыче редкоземельных металлов в США. По его словам, это необходимо для укрепления национальной безопасности и сокращения зависимости от импорта из Китая и других стран.

Ранее Трамп заявил о заинтересованности США в российских ресурсах.