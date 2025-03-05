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Трамп может сократить налоги для обрабатывающей промышленности

Трамп намерен сократить налоги и списать расходы обрабатывающей промышленности
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Joseph Sohm/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп намерен сократить налоги и полностью списать расходы обрабатывающей промышленности. Об этом он заявил во время выступления перед конгрессом.

«Как мы делали раньше, мы предоставим стопроцентное списание расходов, которое будет иметь обратную силу с 20 января 2025 года», — заявил он.

По словам Трампа, его администрация планирует сократить налоги на внутреннее производство и на всю обрабатывающую промышленность США.

До этого Трамп анонсировал историческое решение по добыче редкоземельных металлов в США. По его словам, это необходимо для укрепления национальной безопасности и сокращения зависимости от импорта из Китая и других стран.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых главных моментов выступления Трампа перед конгрессменами.

Ранее сообщалось, что Трамп может попасть в ловушку из-за сделки по металлам с Украиной.

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