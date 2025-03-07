Bloomberg: Россия готова обсудить перемирие на Украине с одним условием

Bloomberg: РФ готова к перемирию, если будет прогресс к окончательному миру

Россия готова обсудить временное перемирие на Украине, если будет прогресс к окончательному мирному соглашению. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Москве.

«Россия готова обсудить временное перемирие на Украине при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию», - говорится в сообщении издания.

Чтобы договориться о прекращении боевых действий на Украине, должно быть четкое понимание принципов окончательного мирного соглашения, сообщили источники агентства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Москвой, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов. По словам российского лидера, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, на что готов Зеленский ради сохранения власти.