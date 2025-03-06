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Трамп заявил, что у Украины нет выбора в вопросе мирной сделки

Трамп: Украине придется пойти на мирную сделку, поскольку у нее нет выбора
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Samuel Corum - Pool via CNP/picture alliance/Consolidated News Photos/Global Look Press

У Украины нет выбора в вопросе мирной сделки. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Я думаю, вот что произойдет. Украина хочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов, чего он ждет от Киева.

Трамп добавил, что Россия в его понимании «также хочет заключить сделку».

Днем 6 марта издание Asia Times сообщило, что решения Трампа приостановить военную помощь Киеву и прекратить предоставлять разведданные угрожают выживанию Украины. В материале отмечается, что «карательные меры» направлены на то, чтобы посадить украинского президента Владимира Зеленского за стол переговоров.

До этого член Центрального комитета турецкой партии Vatan (Родина) Ихсан Сефа заявил, что Зеленский после инцидента в Белом доме сдался Трампу, поскольку Европа не смогла оказать ему никакой поддержки, кроме аплодисментов.

Ранее подполковник раскрыл последствия отказа Зеленского от сделки с Трампом для Украины.

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