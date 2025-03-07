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Трамп в пятницу выступит с заявлением

Президент США Трамп намерен выступить с заявлением в пятницу в 19:00 мск
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом объявил о выступлении президента Дональда Трампа, запланированном на 19:00 мск. Об этом пишет РИА Новости.

Информация о выступлении появилась за полчаса до назначенного времени, внеся коррективы в ранее опубликованный график президента.

Согласно заявлению Белого дома, к обращению Трампа, которое состоится в Овальном кабинете, будет допущен ограниченный круг заранее аккредитованных журналистов.

Сегодня американский президент опубликовал пост на своей странице в соцсети Truth Social, в котором заявил, что Россия «разносит» Украину на поле боя, и поэтому он раздумывает над введением «масштабных санкций» против РФ, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня.

На днях Владимир Путин заявил, что России нужен вариант мира, который обеспечил бы ей стабильное развитие и спокойствие. Глава государства отметил, что РФ не собирается никому уступать в ситуации на Украине.

Ранее Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию.

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