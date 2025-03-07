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Польша задумалась о выходе из конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Туск: Польше следует выйти из конвенции о запрете кассетных боеприпасов
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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польше следует выйти из конвенций, запрещающих производство и применение кассетных боеприпасов и противопехотных мин, считает глава польского правительства Дональд Туск. Его цитирует РИА Новости.

«Я буду рекомендовать положительный ответ, чтобы Польша вышла из Оттавской конвенции и, возможно, из Дублинской конвенции. Я говорю здесь о противопехотных минах и кассетных боеприпасах», — сказал премьер, выступая перед сеймом.

Он отметил, что такое вооружение есть у многих стран, поэтому Польше следует «повысить безопасность», переняв практики других государств.

В феврале посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Запад отправляет Украине отравляющие вещества и запрещенные вооружения, которые затем применяются ВСУ.

Украинские военные используют все, что им попадается, считая, что не столкнутся с последствиями, указал дипломат.

Ранее в Дании подняли вопрос о масштабах использования кассетных боеприпасов на Украине.

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