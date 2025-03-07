Туск: Польше следует выйти из конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Польше следует выйти из конвенций, запрещающих производство и применение кассетных боеприпасов и противопехотных мин, считает глава польского правительства Дональд Туск. Его цитирует РИА Новости.

«Я буду рекомендовать положительный ответ, чтобы Польша вышла из Оттавской конвенции и, возможно, из Дублинской конвенции. Я говорю здесь о противопехотных минах и кассетных боеприпасах», — сказал премьер, выступая перед сеймом.

Он отметил, что такое вооружение есть у многих стран, поэтому Польше следует «повысить безопасность», переняв практики других государств.

В феврале посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Запад отправляет Украине отравляющие вещества и запрещенные вооружения, которые затем применяются ВСУ.

Украинские военные используют все, что им попадается, считая, что не столкнутся с последствиями, указал дипломат.

Ранее в Дании подняли вопрос о масштабах использования кассетных боеприпасов на Украине.