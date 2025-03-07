Польше следует выйти из конвенций, запрещающих производство и применение кассетных боеприпасов и противопехотных мин, считает глава польского правительства Дональд Туск. Его цитирует РИА Новости.
«Я буду рекомендовать положительный ответ, чтобы Польша вышла из Оттавской конвенции и, возможно, из Дублинской конвенции. Я говорю здесь о противопехотных минах и кассетных боеприпасах», — сказал премьер, выступая перед сеймом.
Он отметил, что такое вооружение есть у многих стран, поэтому Польше следует «повысить безопасность», переняв практики других государств.
В феврале посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Запад отправляет Украине отравляющие вещества и запрещенные вооружения, которые затем применяются ВСУ.
Украинские военные используют все, что им попадается, считая, что не столкнутся с последствиями, указал дипломат.
Ранее в Дании подняли вопрос о масштабах использования кассетных боеприпасов на Украине.