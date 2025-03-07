В России заявили о «картах в рукаве» в переговорах с США о снятии санкций

Глава РСПП Шохин: отечественному бизнесу есть что предложить в переговорах с США

Российскому бизнесу есть что предложить в случае начала переговоров с США по вопросу о возможном снятии санкций с России, однако пока Москва «прячет карты в рукаве». Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РИА Новости.

«Нельзя раньше времени карты на стол, если в терминологии Трампа говорить. У нас есть карты, но мы их пока в рукаве прячем», — подчеркнул он.

После начала потенциального обсуждения вопроса об антироссийских санкциях Россия назначит своих представителей, «исходя из уровня американской стороны и их функционала», отметил Шохин.

3 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом поручил Госдепартаменту США и министерству финансов подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров Вашингтона и Москвы.

При этом глава минфина США Скотт Бессент заявлял, что Соединенные Штаты готовы ужесточить санкции против энергетики РФ, если это позволит добиться прекращения боевых действий на Украине.

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