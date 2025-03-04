В Кремле отреагировали на сообщения о возможной отмене санкций против РФ

Россиянам следует полагаться на официальную информацию в вопросе, который касается возможной отмены антироссийских санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Вы знаете, сейчас огромное количество сообщений, одно фантастичнее другого, идет абсолютная какофония информационная и, конечно, все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников», — подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что никто из официальных представителей стран не делал никаких заявлений по поводу отмены санкций.

3 марта агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа поручила Госдепартаменту и минфину подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с РФ.

Позднее в Кремле назвали снятие санкций одним из условий нормализации отношений России и США.

Ранее сообщалось, что Южная Корея решила отменить санкции на поставку в Россию медоборудования.