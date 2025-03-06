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В США заявили, что готовы без колебаний ужесточить санкции против РФ

Бессент: США готовы без колебаний ввести полный пакет санкций против России
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Elizabeth Frantz/Reuters

Соединенные Штаты готовы ужесточить санкции против энергетики РФ, если это позволит добиться прекращения боевых действий на Украине. Об этом заявил глава минфина США Скотт Бессент, которого цитирует агентство Bloomberg.

«Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта», — сказал министр.

По словам Бессента, дополнительные ограничения против РФ могут помочь Белому дому получить больше рычагов влияния.

Кроме того, он заявил об усилении санкций против иранской нефти.

3 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом поручил Госдепартаменту США и министерству финансов подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров Вашингтона и Москвы.

В феврале госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее в Кремле отреагировали на сообщения о возможной отмене санкций против РФ.

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