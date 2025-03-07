Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп призвал прервавшего его речь демократа пройти тест на IQ

Трамп заявил, что прерывавшему его речь Грину нужно пройти тест на IQ
close
Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News раскритиковал члена палаты представителей от Демократической партии Эла Грина, который прерывал его выступление перед конгрессом.

Трамп заявил, что Грин «должен пройти тест на IQ, потому что у него он низкий», добавив, что такие люди не нужны в конгрессе.

«Никто не воспринимает его всерьез», — отметил президент.

Трамп также охарактеризовал Грина как «дурака и клоуна».

5 марта Грин сообщил, что намерен инициировать импичмент в отношении Трампа.

Во время выступления Трампа в конгрессе Грин, в частности, протестовал против сокращения программы здравоохранения Medicaid. Из зала его вывела охрана, в коридоре он сообщил журналистам, что намерен инициировать процедуру импичмента в отношении Трампа.

Выступление главы Белого дома в конгрессе, онлайн-трансляцию которого вела «Газета.Ru», с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала.

Ранее российский политолог раскрыл суть новой идеологии Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами