Трамп призвал прервавшего его речь демократа пройти тест на IQ

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News раскритиковал члена палаты представителей от Демократической партии Эла Грина, который прерывал его выступление перед конгрессом.
Трамп заявил, что Грин «должен пройти тест на IQ, потому что у него он низкий», добавив, что такие люди не нужны в конгрессе.
«Никто не воспринимает его всерьез», — отметил президент.
Трамп также охарактеризовал Грина как «дурака и клоуна».
5 марта Грин сообщил, что намерен инициировать импичмент в отношении Трампа.
Во время выступления Трампа в конгрессе Грин, в частности, протестовал против сокращения программы здравоохранения Medicaid. Из зала его вывела охрана, в коридоре он сообщил журналистам, что намерен инициировать процедуру импичмента в отношении Трампа.
Выступление главы Белого дома в конгрессе, онлайн-трансляцию которого вела «Газета.Ru», с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала.
Ранее российский политолог раскрыл суть новой идеологии Трампа.