Российский политолог раскрыл суть новой идеологии Трампа

Президент США Дональд Трамп решил продвигать в стране идеологию, прямо противоположную той, что была при прошлых властях, в том числе при Джо Байдене. Она основана на традиционных ценностях и признании многополярного мира, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в своей статье «Еще более глубинное государство и «Темное Просвещение», передает РИА Новости.

«Трамп выдвинул прямо противоположную идеологию — MAGA-идеологию (Make America Great Again, сделать Америку снова великой. — «Газета.Ru»). Она строится на полярно противоположных основаниях — традиционные ценности, нормальное распределение полов, защита народов от массовой миграции и особенно нелегальной, укрепление суверенитета и сохранение национальных государств, признание многополярного мира», — подчеркнул политолог.

По мнению Дугина, сейчас в США происходит идеологический и даже геополитический переворот. Он считает, что при Трампе во внутренней и внешней политике государства начали по-новому распределяться роли «друг» и «враг».

До этого Дугин заявил, что Трамп также взял курс на ликвидацию «глубинного государства» в США. Речь идет о либерал-глобалистах, которым президент США, по словам эксперта, объявил войну на уничтожение. Философ подчеркнул, что трамписты стремятся разрушить «глубинное государство», а не просто подчинить его себе.

Ранее Дугин заявил, что Макрон и Шольц отправятся под трибунал.