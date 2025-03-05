Демократ, срывавший выступление Трампа в конгрессе, заявил, что намерен запустить процедуру импичмента

Член палаты представителей от Демократической партии США Александр Грин ,срывавший выступление американского президента Дональда Трампа в конгрессе, заявил, что намерен запустить процедуру импичмента. Его слова передает телеканал C-SPAN.

Во время выступления Трампа в конгрессе Грин, в частности, протестовал против сокращения программы здравоохранения Medicaid. Из зала его вывела охрана, в коридоре он сообщил журналистам, что намерен инициировать процедуру импичмента в отношении Трампа.

«Этот президент (Трамп. — «Газета.Ru») непригодный, он не должен быть на должности. 34 уголовных преступления, два раза импичмент», — пояснил демократ.

Выступление главы Белого дома в конгрессе, онлайн-трансляцию которого вела «Газета.Ru», с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала.

До этого президент России Владимир Путин назвал Трампа мужественным человеком.

Ранее Трамп заявил о начале «золотого века» Америки.