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Философ Дугин считает, что Макрон и Шольц отправятся под трибунал

Дугин заявил, что Макрон и Шольц когда-нибудь предстанут перед трибуналом
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Michael Kappeler/DPA/AP

Российский философ, социолог и политолог Александр Дугин в эфире «Радио Sputnik» выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, участник бундестага Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер однажды предстанут перед трибуналом.

Политолог подчеркнул, что в США уже начались некоторые уголовные дела против глобалистов и либералов, которые обвиняются в использовании государственного аппарата против оппонентов. По мнению Дугина, такие процессы начнутся и в европейских странах после смены власти, и политикам могут грозить обвинения в коррупции и отмывании денег.

Философ объяснил, что зависимость элит Европы от Соединенных Штатов поставила их в сложное положение, лишив возможности действовать самостоятельно.

В январе Дугин заявлял, что Россия и США нанесли удар по глобалистам сразу с двух сторон. По его мнению, теперь европейским лидерам придется либо воспротивиться действиям Вашингтона, либо изменить свою позицию. Есть и третий вариант развития событий, при котором они создадут «какой-то фронт против Дональда Трампа».

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили об изменении ценностной повестки США из-за Трампа.

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